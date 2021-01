Coronavirus, nuovo picco nel Regno Unito: superati i 60 mila casi giornalieri. Johnson: «Proteggere i più anziani e vulnerabili» (Di martedì 5 gennaio 2021) Il Regno Unito fa nuovamente il pieno di contagi, mettendo a segno il peggior record di sempre: +60.916 nuovi positivi al Coronavirus in 24 ore a fronte di quasi 465 mila tamponi. Supera così per la prima volta la soglia dei 60 mila nuovi positivi in un giorno. Ma preoccupano anche i decessi: sono 830 da ieri, per un totale di circa 76 mila dall’inizio della pandemia, anche se, stando ai numeri pubblicati dall’agenzia statistica nazionale del Paese, il totale reale potrebbe essere più alto visto che il numero di casi in cui il Covid è stato citato sul certificato di morte è superiore a 90 mila. Il record negativo arriva all’indomani del giorno in cui il governo di Boris Johnson ha annunciato un nuovo lockdown, il ... Leggi su open.online (Di martedì 5 gennaio 2021) Ilfa nuovamente il pieno di contagi, mettendo a segno il peggior record di sempre: +60.916 nuovi positivi alin 24 ore a fronte di quasi 465tamponi. Supera così per la prima volta la soglia dei 60nuovi positivi in un giorno. Ma preoccupano anche i decessi: sono 830 da ieri, per un totale di circa 76dall’inizio della pandemia, anche se, stando ai numeri pubblicati dall’agenzia statistica nazionale del Paese, il totale reale potrebbe essere più alto visto che il numero diin cui il Covid è stato citato sul certificato di morte è superiore a 90. Il record negativo arriva all’indomani del giorno in cui il governo di Borisha annunciato unlockdown, il ...

sbonaccini : ????Le VACCINAZIONI anti-Covid fatte in Emilia-Romagna, aggiornamento on line in tempo reale NUOVO SITO della… - ilpost : Il governo ha deciso di approvare un nuovo #decreto legge (il cui testo non è ancora stato pubblicato) che prevede… - repubblica : Boris Johnson annuncia nuovo lockdown in Gb: 'Vi ordino di restare a casa' - Lorellab60 : RT @sbonaccini: ????Le VACCINAZIONI anti-Covid fatte in Emilia-Romagna, aggiornamento on line in tempo reale NUOVO SITO della @RegioneER con… - PetrazzuoloF : RT @sbonaccini: ????Le VACCINAZIONI anti-Covid fatte in Emilia-Romagna, aggiornamento on line in tempo reale NUOVO SITO della @RegioneER con… -