World of Warcraft e la sua community piangono Jarod Nandin, il cosplayer del 'South Park Guy' morto per COVID-19 (Di lunedì 4 gennaio 2021) Si tratta di una giornata buia per tutti i fan di World of Warcraft e della serie di cartoni animati South Park. E' morto Jarod Nandin, famosissimo cosplayer che nel 2013 ha riproposto un personaggio apparso nella serie animata. Jarod Nandin ha attirato l'attenzione del grande pubblico nel 2013 all'evento Blizzcon, quando ha entusiasmato tutti gli spettatori trasformandosi nel personaggio di South Park dell'episodio "Make Love, Not Warcraft". Il famoso episodio è stato creato come prodotto di una collaborazione tra lo sviluppatore Blizzard e i creatori della serie South Park, all'apice della popolarità di World of ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 4 gennaio 2021) Si tratta di una giornata buia per tutti i fan diofe della serie di cartoni animati. E', famosissimoche nel 2013 ha riproposto un personaggio apparso nella serie animata.ha attirato l'attenzione del grande pubblico nel 2013 all'evento Blizzcon, quando ha entusiasmato tutti gli spettatori trasformandosi nel personaggio didell'episodio "Make Love, Not". Il famoso episodio è stato creato come prodotto di una collaborazione tra lo sviluppatore Blizzard e i creatori della serie, all'apice della popolarità diof ...

