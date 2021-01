Principe Harry snobba il principe Carlo: “Sono figlio di…” (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il principe Harry, secondo alcune fonti vicine alla Famiglia Reale, starebbe cercando di rientrare nelle grazie della Regina Elisabetta per prorogare gli accordi firmati con la Megxit. Il secondogenito del principe Carlo e di Lady Diana, infatti, sarebbe intenzionato a mantenere ancora per un po’ lo status di royal senior all’interno della Corona. Ma alcuni passi … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il, secondo alcune fonti vicine alla Famiglia Reale, starebbe cercando di rientrare nelle grazie della Regina Elisabetta per prorogare gli accordi firmati con la Megxit. Il secondogenito dele di Lady Diana, infatti, sarebbe intenzionato a mantenere ancora per un po’ lo status di royal senior all’interno della Corona. Ma alcuni passi … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

