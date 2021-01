Nuovo Dpcm, tra proroghe e “zone bianche”: cosa accadrà dopo il 7 gennaio (Di lunedì 4 gennaio 2021) Passate le Feste, l’anno Nuovo e la Befana sembrano portare sul tavolo prima del Governo e poi degli italiani un Nuovo Dpcm. Doveroso alla luce della scadenza di quello attualmente in vigore, valido fino al 6 gennaio, ma che potrebbe fugare in toto l’ipotesi di riaperture dopo le Festività che hanno preoccupato e minacciato la critica situazione italiana legata all’emergenza sanitaria per il Coronavirus. Di fronte a Conte sembrano esserci due sole rette parallele: una proroga delle attuali restrizioni o un Nuovo Dpcm, leggermente più blando, che farebbe così venire meno le “zone rosse” in favore di sole “zone arancioni” e “gialle”. Si fa largo nel mentre la “zona bianca”, una sorta di zona verde che nelle prossime settimane ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 4 gennaio 2021) Passate le Feste, l’annoe la Befana sembrano portare sul tavolo prima del Governo e poi degli italiani un. Doveroso alla luce della scadenza di quello attualmente in vigore, valido fino al 6, ma che potrebbe fugare in toto l’ipotesi di riaperturele Festività che hanno preoccupato e minacciato la critica situazione italiana legata all’emergenza sanitaria per il Coronavirus. Di fronte a Conte sembrano esserci due sole rette parallele: una proroga delle attuali restrizioni o un, leggermente più blando, che farebbe così venire meno le “rosse” in favore di sole “arancioni” e “gialle”. Si fa largo nel mentre la “zona bianca”, una sorta di zona verde che nelle prossime settimane ...

Le regole dal 9 gennaio: fine settimana arancione e spostamenti tra regioni vietati

Il 9 e il 10 gennaio arancioni e divieto di spostamento tra le regioni ma consentendo le visite a parenti e amici sempre in due persone: potrebbe arrivare stasera il provvedimento del governo che fiss ...

