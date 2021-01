Jonathan Bailey di Bridgerton, dal suo coming out al mondo del cinema per gli attori omosessuali: “Ti vogliono gay, ma non troppo” (Di lunedì 4 gennaio 2021) Bridgerton è la serie Netflix del momento, tutti ne parlano, in molti la amano, ma a me purtroppo non sta piacendo granché. Una delle cose che salvo di questo titolo (a parte i costumi e Regé-Jean Page) è Anthony, Jonathan Bailey. L’attore britannico in un’intervista rilasciata ad Attitude ha parlato del suo coming out, di come per lui sia stato naturale aprirsi e non nascondere il suo orientamento ai suoi cari. Questo però gli ha portato qualche ostacolo nel suo mondo, visto che molti colleghi omosessuali continuavano a dirgli di non svelare la sua sessualità anche al pubblico. “Le conversazioni più conservatrici che ho avuto su di me che sono onesto sulla mia sessualità le ho avute con altri uomini gay che lavorano nel mio settore. Mi dicevano cose assurde come ‘oh ... Leggi su biccy (Di lunedì 4 gennaio 2021)è la serie Netflix del momento, tutti ne parlano, in molti la amano, ma a me purnon sta piacendo granché. Una delle cose che salvo di questo titolo (a parte i costumi e Regé-Jean Page) è Anthony,. L’attore britannico in un’intervista rilasciata ad Attitude ha parlato del suoout, di come per lui sia stato naturale aprirsi e non nascondere il suo orientamento ai suoi cari. Questo però gli ha portato qualche ostacolo nel suo, visto che molti colleghicontinuavano a dirgli di non svelare la sua sessualità anche al pubblico. “Le conversazioni più conservatrici che ho avuto su di me che sono onesto sulla mia sessualità le ho avute con altri uomini gay che lavorano nel mio settore. Mi dicevano cose assurde come ‘oh ...

reginadeicessi : RT @_gracieling: APPRECIATION TWEET PER JONATHAN BAILEY perché sì le immagini parlano e le parole sono di troppo - BITCHYFit : Jonathan Bailey di Bridgerton, dal suo coming out al mondo del cinema per gli attori omosessuali: “Ti vogliono gay,… - ARChetipo24 : Ma vogliamo parlare di Jonathan Bailey?! ?? #Bridgerton - bruadarach__ : RT @stellifernox: More of Jonathan Bailey che legge i passi più scandalosi di Bridgerton con la stessa intensità e convinzione grz. - __kindhearted : Ho scoperto che Jonathan Bailey, l’attore che interpreta Anthony, é gay dichiarato e beh beato chi se lo prende… -

Ultime Notizie dalla rete : Jonathan Bailey Jonathan Bailey: 7 curiosità sull'attore che veste i panni di Anthony Bridgerton in Bridgerton Telefilm Central BRIDGERTON la colonna sonora della serie di Netflix

“Bridgerton” la serie tv su Netflix targata Shondaland (casa di produzione fondata da Shonda Rhimes), creata da Chris Van Dusen (Scandal, Grey’s Anatomy, Private Practice) è basata sui bestseller dell ...

Bridgerton, la serie Netflix diventa un fenomeno social, ma le fan di Jane Austen si dividono

Tanto che le fan invocano anche il Mr Grey della saga “50 sfumature di grigio”. Le protagoniste delle serie tv 2021: donne che vincono in gruppo. Perché piace tanto “Bridgerton”? Tanto che la battuta ...

“Bridgerton” la serie tv su Netflix targata Shondaland (casa di produzione fondata da Shonda Rhimes), creata da Chris Van Dusen (Scandal, Grey’s Anatomy, Private Practice) è basata sui bestseller dell ...Tanto che le fan invocano anche il Mr Grey della saga “50 sfumature di grigio”. Le protagoniste delle serie tv 2021: donne che vincono in gruppo. Perché piace tanto “Bridgerton”? Tanto che la battuta ...