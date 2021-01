Esclusiva | Carles Perez | futuro in bilico Piace anche al Sassuolo

(Di martedì 5 gennaio 2021)ha un lungo contratto con la Roma, scadenza 2024, ma il suoè da scrivere. Se il club giallorosso andasse su un altro esterno offensivo, per esempio El Shaarawy, il suopotrebbe essere altrove visto che già negli ultimi mesi ha avuto poca visibilità.è un profilo cheall’estero main Italia, ilcerca un vice Berardi e resta alla finestra in attesa di capire le decisioni della Roma. Foto: Twitter Roma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

