Covid, in Abruzzo vaccinate 1155 persone, in lieve calo i contagi in regione (Di lunedì 4 gennaio 2021) L'Aquila - Sono 471 le persone sottoposte a vaccinazione anti Covid 19 oggi in Abruzzo, nella seconda giornata della campagna regolare avviata in tutte le Asl regionali. Nel dettaglio, nella Asl Lanciano-Vasto-Chieti sono stati inoculati 83 vaccini (65 all’ospedale di Chieti e 18 in quello di Vasto), nella Asl di Pescara 88 e nella Asl di Teramo 300 (138 a Teramo, 66 a Giulianova e 96 ad Atri) . Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità. Le vaccinazioni, come programmato, hanno riguardato anche oggi esclusivamente operatori sanitari e socio-sanitari: 185 maschi e 286 femmine. Complessivamente, a oggi in Abruzzo sono state somministrate 1155 dosi di vaccino. Nel frattempo ieri sono stati registrati ancora due decessi e 207 contagi di età compresa tra 4 mesi e 96 anni su 2.077 ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di lunedì 4 gennaio 2021) L'Aquila - Sono 471 lesottoposte a vaccinazione anti19 oggi in, nella seconda giornata della campagna regolare avviata in tutte le Asl regionali. Nel dettaglio, nella Asl Lanciano-Vasto-Chieti sono stati inoculati 83 vaccini (65 all’ospedale di Chieti e 18 in quello di Vasto), nella Asl di Pescara 88 e nella Asl di Teramo 300 (138 a Teramo, 66 a Giulianova e 96 ad Atri) . Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità. Le vaccinazioni, come programmato, hanno riguardato anche oggi esclusivamente operatori sanitari e socio-sanitari: 185 maschi e 286 femmine. Complessivamente, a oggi insono state somministratedosi di vaccino. Nel frattempo ieri sono stati registrati ancora due decessi e 207di età compresa tra 4 mesi e 96 anni su 2.077 ...

P10paola : RT @iannetts70: Ok ho deciso che non commento. Fino a ieri a strapparsi le carni per ogni persona con il Covid. Oggi tutti capitalisti zozz… - mazzanti_giu : RT @Agenzia_Ansa: A Rocca di Cambio in #Abruzzo si scia per le strade del paese. Le #piste sono chiuse per il #covid, i maestri di #sci dan… - iannetts70 : Ok ho deciso che non commento. Fino a ieri a strapparsi le carni per ogni persona con il Covid. Oggi tutti capitali… - Cristin97215062 : RT @Agenzia_Ansa: A Rocca di Cambio in #Abruzzo si scia per le strade del paese. Le #piste sono chiuse per il #covid, i maestri di #sci dan… - enr_gav : RT @Agenzia_Ansa: A Rocca di Cambio in #Abruzzo si scia per le strade del paese. Le #piste sono chiuse per il #covid, i maestri di #sci dan… -