Omicidio di Franco Colleoni: arrestato il figlio 34enne

I carabinieri di Bergamo hanno arrestato Francesco Colleoni per l'Omicidio del padre Franco avvenuto il 2 gennaio a Dalmine. Il 34enne avrebbe compiuto il delitto al culmine di un diverbio sulla riapertura della trattoria "Il Carroccio", che gestivano insieme. Il figlio avrebbe picchiato il padre, ex segretario provinciale della Lega, facendolo

