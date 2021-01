Kate Moss | Andai al compleanno di Frank Sinatra e lui mi baciò sulle labbra Svenni dall' emozione

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 3 gennaio 2021) “mi. Ero stordita”. A raccontarlo a Vogue TV è, ricordando un episodio avvenuto a Hollywood 25 anni fa. Come riportato dal Daily Mail, ai tempi la supermodella aveva 21 anni e aveva una relazione con l’attore Johnny Depp, che l’aveva portata alla festa per ildel celebre cantante, morto nel 1998 a 82 anni. “La cosa più emozionante che mi è capitata con una star è stata quando ho incontratoe poi sono svenuta! C’era ancora quel luccichio nei suoi occhi azzurri… incredibile. Ero seduta a fumare una sigaretta, lui mi ha notata e si è incamminato verso di me. Si è avvicinato con tutta la sua security, così ...