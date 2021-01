Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, scoppia la passione sotto le coperte e la regia stacca (VIDEO) (Di domenica 3 gennaio 2021) Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi fanno sul serio Prima o poi bisognava aspettarselo. Dopo giorni di baci e abbracci, nelle ultime ore è scoppiata la passione tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Ebbene sì, la quinta edizione del Grande Fratello Vip ha una coppia. L’ex Velino di Striscia la Notizia e l’influencer italo-persiana hanno dormito insieme nel Cucurio. I due gieffini hanno iniziato a baciarsi e quando sotto le coperte le mani hanno iniziato a toccare parti del corpo, la regia del reality show di Canale 5 ha pensato di staccare e mostrare altre stanze della casa più spiata d’Italia. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto. ... Leggi su kontrokultura (Di domenica 3 gennaio 2021)fanno sul serio Prima o poi bisognava aspettarselo. Dopo giorni di baci e abbracci, nelle ultime ore èta latra. Ebbene sì, la quinta edizione del Grande Fratello Vip ha una coppia. L’ex Velino di Striscia la Notizia e l’influencer italo-persiana hanno dormito insieme nel Cucurio. I due gieffini hanno iniziato a baciarsi e quandolele mani hanno iniziato a toccare parti del corpo, ladel reality show di Canale 5 ha pensato dire e mostrare altre stanze della casa più spiata d’Italia. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto. ...

