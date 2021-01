F1, Sebastian Vettel: “Sono migliore rispetto ai miei anni in Red Bull” (Di domenica 3 gennaio 2021) Il tedesco Sebastian Vettel sarà tra le attrazioni del Mondiale 2021 di F1. Il teutonico, terminata la storia con la Ferrari durata sei anni, ha accettato una nuova sfida, ovvero quella dell’Aston Martin (il team che fino al 2020 era noto come Racing Point). Ebbene, il progetto in se per sé è interessante, in quanto i legami con Mercedes Sono importanti (motorizzazione e non solo) e la crescita nell’ultima stagione della monoposto britannica è stata esponenziale. Lo certifica il quarto posto nella classifica iridata riservata ai piloti del messicano Sergio Perez, che quest’anno correrà con la Red Bull, oltre che il medesimo piazzamento nella graduatoria dei costruttori. “Non mi aspetto alcuna garanzia di successo in futuro, ma mi aspetto molto duro lavoro. Dobbiamo sfruttare ... Leggi su oasport (Di domenica 3 gennaio 2021) Il tedescosarà tra le attrazioni del Mondiale 2021 di F1. Il teutonico, terminata la storia con la Ferrari durata sei, ha accettato una nuova sfida, ovvero quella dell’Aston Martin (il team che fino al 2020 era noto come Racing Point). Ebbene, il progetto in se per sé è interessante, in quanto i legami con Mercedesimportanti (motorizzazione e non solo) e la crescita nell’ultima stagione della monoposto britca è stata esponenziale. Lo certifica il quarto posto nella classifica iridata riservata ai piloti del messicano Sergio Perez, che quest’anno correrà con la Red, oltre che il medesimo piazzamento nella graduatoria dei costruttori. “Non mi aspetto alcuna garanzia di successo in futuro, ma mi aspetto molto duro lavoro. Dobbiamo sfruttare ...

