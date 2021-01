“Non tardare, la vita è breve”, appello a Renato Zero (Di sabato 2 gennaio 2021) Il regista Gianfranco De Bosio lancia un appello al “cantattore” Renato Zero: “Ti spalanco le porte di casa, ma non tardare”. (Photo by Stefania D’Alessandro/Getty Images)Il sergente di ferro del teatro italiano Gianfranco De Bosio, lancia un appello ad un suo ex allievo, Renato Zero. I due non si vedono da molto tempo ma la stima reciproca che l’uno nutre nei confronti dell’altro è sempre stata inattaccabile. Leggi anche -> Separazione tra Roberto Benigni e Nicoletta Braschi: i motivi della scelta L’incontro tra De Bosio e Renato Zero Gianfranco De Bosio, regista, sceneggiatore, docente e persino partigiano veronese è una delle figure più importanti nel mondo della regia cinematografica, teatrale e televisiva ... Leggi su ck12 (Di sabato 2 gennaio 2021) Il regista Gianfranco De Bosio lancia unal “cantattore”: “Ti spalanco le porte di casa, ma non”. (Photo by Stefania D’Alessandro/Getty Images)Il sergente di ferro del teatro italiano Gianfranco De Bosio, lancia unad un suo ex allievo,. I due non si vedono da molto tempo ma la stima reciproca che l’uno nutre nei confronti dell’altro è sempre stata inattaccabile. Leggi anche -> Separazione tra Roberto Benigni e Nicoletta Braschi: i motivi della scelta L’incontro tra De Bosio eGianfranco De Bosio, regista, sceneggiatore, docente e persino partigiano veronese è una delle figure più importanti nel mondo della regia cinematografica, teatrale e televisiva ...

"Non tardare, la vita è breve", appello a Renato Zero

Il regista teatrale Gianfranco De Bosio rivolge un appello al suo ormai ex allievo Renato Zero: "Vorrei incontrarti ma fai presto!".

