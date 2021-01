Cane cieco rischia di affogare in una piscina: a salvarlo è un altro cane (Di sabato 2 gennaio 2021) Alessandro Nunziati E’ successo nella città di Sunchales, in Argentina, i cani Luna e Caipirinha vivono insieme da anni, e Luna che è cieca in questi ultimi giorni ha iniziato a disorientarsi. Il 20 dicembre passeggiando nel cortile è caduta in piscina. Luna non sa nuotare, di solito si tiene sempre alla larga dalla piscina di casa sua, ma di colpo inavvertitamente cade in acqua. Vedendo la sua amica in difficoltà, Caipirinha l’aiuta ad uscire dalla piscina. Nel video, catturato dalla telecamera di sicurezza e recentemente pubblicato su Facebook dalla proprietaria dei due animali domestici, Julieta Firpo, si può vedere come il pitbull «Luna», 14 anni, cade improvvisamente nella vasca. Vedendo la scena, «Caipirinha» corre per aiutare l’amica: l’afferra per il collo, la guida fino alla scaletta della piscina e, ... Leggi su improntaunika (Di sabato 2 gennaio 2021) Alessandro Nunziati E’ successo nella città di Sunchales, in Argentina, i cani Luna e Caipirinha vivono insieme da anni, e Luna che è cieca in questi ultimi giorni ha iniziato a disorientarsi. Il 20 dicembre passeggiando nel cortile è caduta in. Luna non sa nuotare, di solito si tiene sempre alla larga dalladi casa sua, ma di colpo inavvertitamente cade in acqua. Vedendo la sua amica in difficoltà, Caipirinha l’aiuta ad uscire dalla. Nel video, catturato dalla telecamera di sicurezza e recentemente pubblicato su Facebook dalla proprietaria dei due animali domestici, Julieta Firpo, si può vedere come il pitbull «Luna», 14 anni, cade improvvisamente nella vasca. Vedendo la scena, «Caipirinha» corre per aiutare l’amica: l’afferra per il collo, la guida fino alla scaletta dellae, ...

