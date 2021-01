Un turista nel Regno di Zenda | i leader che non ci sono più

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 1 gennaio 2021) Il nostroscopre quanto sia lunga la lista dei progetti che si rivelano essere dei ballon d’essai. Si va dalle infrastrutture di trasporto e dalle reti digitali di comunicazione alle imprese innovative per mercati innovativi e ai beni collettivi gestiti da protagonisti tra loro in concorrenza. Capita che i progetti siano anche brillanti. È la loro implementazione che è mediocre. E pure di progetti mediocri ben attivati se ne vedono pochi. Il fatto è che neldiancora pochi iche attivano progetti ambiziosi con obiettivi profondamente condivisi e che erigono solidi edifici innalzati con i mattoni della fiducia e abitati da tutti gli appartenenti alla comunità nazionale in tempi in cui nell’indicatore del livello di fiducia, già basso, è rivolto in ...