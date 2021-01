Ssc Napoli, Osimhen positivo al Covid (Di venerdì 1 gennaio 2021) Victor Osimhen e’ risultato positivo al tampone naso-faringeo molecolare effettuato ieri pomeriggio al suo rientro dall’estero. Lo ha reso noto il Napoli sui suoi profili social. Il calciatore – si legge – e’ asintomatico e non ha incontrato il gruppo squadra. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 1 gennaio 2021) Victore’ risultatoal tampone naso-faringeo molecolare effettuato ieri pomeriggio al suo rientro dall’estero. Lo ha reso noto ilsui suoi profili social. Il calciatore – si legge – e’ asintomatico e non ha incontrato il gruppo squadra. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

