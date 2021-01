Pavia | chiamano il 112 per una sparatoria | ma è uno scherzo di cattivo gusto

(Di venerdì 1 gennaio 2021), 1 gennaio 2021 - Il nuovo anno era iniziato da circa 2 ore e mezza quando al 112 è arrivata una telefonata da: su una panchina in via Cerise, nella zona periferica di via Olevano, c'era ...

Ultime Notizie dalla rete : Pavia chiamano

Il Giorno

Pavia, 1 gennaio 2021 - Il nuovo anno era iniziato da circa 2 ore e mezza quando al 112 è arrivata una telefonata da Pavia: su una panchina in via Cerise, nella zona periferica di via Olevano, c'era u ...CASORATE PRIMO. Un petardo è finito sul balcone di un appartamento in via Turati, a Casorate Primo, qualcosa ha preso fuoco e l'incendio si è propagato all'abitazione. La signora ottantenne che viveva ...