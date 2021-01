Calciomercato estero, Guardiola all’assalto di Kane: tutte le news dell’1 gennaio (Di venerdì 1 gennaio 2021) tutte le notizie di calcio estero Live: Calciomercato, conferenze stampa, breaking news. Il giro del Mondo in un solo articolo La ‘bomba’ del nuovo anno arriva dalla Germania, dove la ‘Bild’ rivela l’interesse del Manchester City per Harry Kane. Pep Guardiola è un grande estimatore del bomber e lo avrebbe individuato come il sostituto ideale di Sergio Aguero, che potrebbe non rinnovare il contratto in scadenza il 30 giugno con i ‘Citizens’. L’assalto del tecnico spagnolo sarebbe pianificato la prossima estate, con il City disposto a mettere sul piatto 100 milioni di euro per Kane. Non sarà facile però vincere la resistenza del presidente del Tottenham e di Mourinho per il forte attaccante della nazionale inglese che il presidente degli ‘Spurs’ Levy ha blindato ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 1 gennaio 2021)le notizie di calcioLive:, conferenze stampa, breaking. Il giro del Mondo in un solo articolo La ‘bomba’ del nuovo anno arriva dalla Germania, dove la ‘Bild’ rivela l’interesse del Manchester City per Harry. Pepè un grande estimatore del bomber e lo avrebbe individuato come il sostituto ideale di Sergio Aguero, che potrebbe non rinnovare il contratto in scadenza il 30 giugno con i ‘Citizens’. L’assalto del tecnico spagnolo sarebbe pianificato la prossima estate, con il City disposto a mettere sul piatto 100 milioni di euro per. Non sarà facile però vincere la resistenza del presidente del Tottenham e di Mourinho per il forte attaccante della nazionale inglese che il presidente degli ‘Spurs’ Levy ha blindato ...

Calciomercato Napoli, apertura all’addio di Milik: soluzione verso la pista estera

Si sarebbe fatto vivo però il Marsiglia per Milik, club francese pronto a far sul serio per lui. Napoli, Milik al Marsiglia: la possibile soluzione. A rivelare l’ipotesi estera per il polacco, sono i ...

