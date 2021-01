Brescia – Notte di follia per un uomo: brucia vestiti e scatoli nella scala del suo condominio (Di venerdì 1 gennaio 2021) L’uomo si è poi barricato in casa e i carabinieri hanno dovuto fare irruzione nel suo appartamento. Una Notte di Capodanno di paura, quella vissuta dai residenti di una palazzina di via Sechi, nel centro di Brescia. L’inquilino di un appartamento ha prima appiccato un rogo sulle scale del condominio, poi si è barricato in Leggi su periodicodaily (Di venerdì 1 gennaio 2021) L’si è poi barricato in casa e i carabinieri hanno dovuto fare irruzione nel suo appartamento. Unadi Capodanno di paura, quella vissuta dai residenti di una palazzina di via Sechi, nel centro di. L’inquilino di un appartamento ha prima appiccato un rogo sulle scale del, poi si è barricato in

MoliPietro : Brescia – Notte di follia per un uomo: brucia vestiti e scatoli nella scala del suo condominio - PasqualeMarro : Brescia, tanti i ricoveri in ospedale per abuso di alcol la notte di Capodanno - mapivi63 : RT @fanpage: Un altro drammatico dato #1gennaio - lulu_per_dire : RT @fanpage: Un altro drammatico dato #1gennaio - fanpage : Un altro drammatico dato #1gennaio -

Ultime Notizie dalla rete : Brescia Notte La notte del 31 dicembre a Brescia, Roma e Wuhan Giornale di Brescia Brescia – Notte di follia per un uomo: brucia vestiti e scatoli nella scala del suo condominio

L’uomo si è poi barricato in casa e i carabinieri hanno dovuto fare irruzione nel suo appartamento. Una notte di Capodanno di paura, quella vissuta dai residenti di una palazzina di via Sechi, nel cen ...

locale del Garda: è bufera

Persone che ballano senza mascherine, brindisi e musica ad alto volume con dj e vocalist: una festa da ultimo dell'anno si è svolta durante la notte di San Silvestro in un resort di lusso sul Lago di ...

L’uomo si è poi barricato in casa e i carabinieri hanno dovuto fare irruzione nel suo appartamento. Una notte di Capodanno di paura, quella vissuta dai residenti di una palazzina di via Sechi, nel cen ...Persone che ballano senza mascherine, brindisi e musica ad alto volume con dj e vocalist: una festa da ultimo dell'anno si è svolta durante la notte di San Silvestro in un resort di lusso sul Lago di ...