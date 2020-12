Mank | Steven Soderbergh ha aiutato a migliorare una scena del film di David Fincher

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 31 dicembre 2020)e il montatore dihanno svelato in che modo i commenti dihanno permesso diunadelha potuto contare sulla collaborazione di, come ha rivelato il registain un'intervista rilasciata a IndieWire. I duemaker sono da tempo amici e si sono aiutati anche in passato durante la realizzazione dei rispettivi progetti.sembra abbia espresso delle perplessità all'amicosolo a causa delladiin cui si mostra una festa in ...