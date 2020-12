Come nasce Capodanno? (Di giovedì 31 dicembre 2020) “A Capodanno nessuno faccia empie ridicolaggini quali andare mascherati da giovenche o da cervi, o fare scherzi e giochi, e non stia a tavola tutta la notte né segua l’usanza di doni augurali o di libagioni eccessive. Nessun cristiano creda in quelle donne che fanno i sortilegi con il fuoco perché è opera diabolica”. Nel VII secolo i pagani delle Fiandre, seguaci dei druidi, festeggiano il passaggio al nuovo anno in modi che irritano Sant’Eligio (588-660), orafo e poi alto funzionario della corte dei re merovingi in Francia, che redarguisce di brutto gli infedeli. Quali vicende lo caratterizzato? Se ne può tracciare una storia omogena? Si fa risalire l’origine all’esigenza della Roma repubblicana di nominare rapidamente il console Quinto Fulvio Nobiliore che deve partire in fretta per la penisola iberica a sedare una rivolta scoppiata nel 153 avanti Cristo. Quindi il ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 31 dicembre 2020) “Anessuno faccia empie ridicolaggini quali andare mascherati da giovenche o da cervi, o fare scherzi e giochi, e non stia a tavola tutta la notte né segua l’usanza di doni augurali o di libagioni eccessive. Nessun cristiano creda in quelle donne che fanno i sortilegi con il fuoco perché è opera diabolica”. Nel VII secolo i pagani delle Fiandre, seguaci dei druidi, festeggiano il passaggio al nuovo anno in modi che irritano Sant’Eligio (588-660), orafo e poi alto funzionario della corte dei re merovingi in Francia, che redarguisce di brutto gli infedeli. Quali vicende lo caratterizzato? Se ne può tracciare una storia omogena? Si fa risalire l’origine all’esigenza della Roma repubblicana di nominare rapidamente il console Quinto Fulvio Nobiliore che deve partire in fretta per la penisola iberica a sedare una rivolta scoppiata nel 153 avanti Cristo. Quindi il ...

Diego Cusano, artista dell'illustrazione e graphic designer. Guardando le sue opere su Instagram è impossibile non sorridere ...

GF Vip, Pierpaolo Pretelli su Elisabetta: "Non so come si sta comportando" Nonostante al GF Vip 5 ci sono sempre più presupposti per vedere nascere una ...

