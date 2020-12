5 letture che voglio ricordare del mio 2020 (Di giovedì 31 dicembre 2020) Manca pochissimo al 2021, di seguito, in breve e con speditezza – a mo’ di lungo appunto appassionato -, alcune letture che ho affrontato con piacere nel 2020. In ordine sparso: La luna di miele di Mrs. Smith di Shirley Jackson (Adelphi). La definitiva raccolta di racconti della regina dell’horror - condita di una lingua affilata, scontrosa e perturbante - esegue trame che vanno dal grottesco all’orrore sottile, non dimenticando l’ironia quale aura intelligente avviluppante le atmosfere terrifiche di quasi tutte storie. Addio, mia amata di Raymond Chandler (Adelphi). È d’obbligo inserire il re del noir ora tradotto con eleganza da Gianni Pannofino. Stile e lingua rasentano la perfezione, algida e aggressiva del genere. Indimenticabile – costruito con egregia emozionalità e dinamismo – è ovviamente la caratura del detective Philip Marlowe. Il vecchio ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 31 dicembre 2020) Manca pochissimo al 2021, di seguito, in breve e con speditezza – a mo’ di lungo appunto appassionato -, alcuneche ho affrontato con piacere nel. In ordine sparso: La luna di miele di Mrs. Smith di Shirley Jackson (Adelphi). La definitiva raccolta di racconti della regina dell’horror - condita di una lingua affilata, scontrosa e perturbante - esegue trame che vanno dal grottesco all’orrore sottile, non dimenticando l’ironia quale aura intelligente avviluppante le atmosfere terrifiche di quasi tutte storie. Addio, mia amata di Raymond Chandler (Adelphi). È d’obbligo inserire il re del noir ora tradotto con eleganza da Gianni Pannofino. Stile e lingua rasentano la perfezione, algida e aggressiva del genere. Indimenticabile – costruito con egregia emozionalità e dinamismo – è ovviamente la caratura del detective Philip Marlowe. Il vecchio ...

twitorino : ?? Concerti di #Natale a #Torino : Torino Solidale - L'anno che verrà Letture per l’anno che verrà di Guido Catala… - law_walden : @vitalbaa @luciodigaetano 'Certificato di libertà'? Ma questi le rileggono le cose che scrivono? Qualcuno può spie… - FrencyBlack : @madsaraa Brava ?? anch'io ho deciso di cimentarmi nelle letture che ho in sospeso, per ora non compro nulla. Ti dic… - justLucreziaM : @angelo_cennamo Grazie, buon anno anche a te, con l'augurio che sia ricco di stra-ordinarie letture. - HuffPostItalia : 5 letture che voglio ricordare del mio 2020 -

Ultime Notizie dalla rete : letture che 5 letture che voglio ricordare del mio 2020 L'HuffPost Coronavirus, boom di nuovi positivi diagnosi: 703. In provincia di Pesaro Urbino sono 107

I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 703 (134 in provincia di Macerata, 219 in provincia di Ancona, 107 in provincia di Pesaro-Urbino, 144 in provincia di Fermo, 66 in prov ...

Coronavirus: oltre 700 nuovi positivi nelle Marche

I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 703 (134 in provincia di Macerata, 219 in provincia di Ancona, 107 in provincia di Pesaro-Urbino, 144 in provincia di Fermo, 66 in provincia di Ascoli Picen ...

I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 703 (134 in provincia di Macerata, 219 in provincia di Ancona, 107 in provincia di Pesaro-Urbino, 144 in provincia di Fermo, 66 in prov ...I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 703 (134 in provincia di Macerata, 219 in provincia di Ancona, 107 in provincia di Pesaro-Urbino, 144 in provincia di Fermo, 66 in provincia di Ascoli Picen ...