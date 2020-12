Serie B, al via la 16a giornata: designazioni arbitrali e programma completo di tutti i match (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti e dei IV Ufficiali che dirigeranno le gare valide per la 16ª giornata di andata del Campionato di Serie B 2020/21 in programma mercoledì 30 dicembre 2020.CHIEVO – VENEZIA h. 21.00IRRATISCHIRRU – LANOTTEIV: MAGGIONICITTADELLA – LECCE h. 15.00PICCININIGROSSI – SACCENTIIV: ILLUZZIEMPOLI – ASCOLI h. 18.00CAMPLONECOSTANZO – MARCHIIV: MARCHETTILR VICENZA – V. ENTELLA h. 18.00SANTOROVONO – MOKTHARIV: SOZZAMONZA – SALERNITANA h. 16.00SACCHIFIORE – ROSSI M.IV: GARIGLIOPESCARA – COSENZA h. 15.00SERRAPASSERI – MASSARAIV: PATERNAPISA – FROSINONE h. 17.00FABBRIANNALORO – NUZZIIV: MERAVIGLIAPORDENONE – REGGIANA h. 15.00MASSIMICIPRESSA – DI MONTEIV: AMABILEREGGINA – CREMONESE h. 15.00MARIANIMARGANI – RUGGIERIIV: ROBILOTTASPAL – BRESCIA h. 18.00DIONISIBRESMES – BERIGLIIV: PRONTERA Leggi su mediagol (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti e dei IV Ufficiali che dirigeranno le gare valide per la 16ªdi andata del Campionato diB 2020/21 inmercoledì 30 dicembre 2020.CHIEVO – VENEZIA h. 21.00IRRATISCHIRRU – LANOTTEIV: MAGGIONICITTADELLA – LECCE h. 15.00PICCININIGROSSI – SACCENTIIV: ILLUZZIEMPOLI – ASCOLI h. 18.00CAMPLONECOSTANZO – MARCHIIV: MARCHETTILR VICENZA – V. ENTELLA h. 18.00SANTOROVONO – MOKTHARIV: SOZZAMONZA – SALERNITANA h. 16.00SACCHIFIORE – ROSSI M.IV: GARIGLIOPESCARA – COSENZA h. 15.00SERRAPASSERI – MASSARAIV: PATERNAPISA – FROSINONE h. 17.00FABBRIANNALORO – NUZZIIV: MERAVIGLIAPORDENONE – REGGIANA h. 15.00MASSIMICIPRESSA – DI MONTEIV: AMABILEREGGINA – CREMONESE h. 15.00MARIANIMARGANI – RUGGIERIIV: ROBILOTTASPAL – BRESCIA h. 18.00DIONISIBRESMES – BERIGLIIV: PRONTERA

