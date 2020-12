Ibrahimovic festeggia la partecipazione a Sanremo | il gesto folle – VIDEO

Leggi su inews24

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Non è più un segreto che Zlatansarà ospite al Festival diper tutte le serate e luia modo suo La stella rossonera, Zlatansarà ospite del 71° Festival di. Come avevamo già annunciato (CLICCA QUI PER LEGGERE L’ARTICOLO) il centravanti del Milan sarà ospite per tutte le cinque L'articolo proviene da Inews.it.