Gori ora chiede giustizia Ma in piena emergenza spingeva per la movida

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Francesca Galici Gli appelli a uscire, ad andare al ristorante e gli hashtag #bergamononsiferma sono lontani per Giorgio, che ora dichiara il comune parte lesa nelle indagini per epidemia colposa Di questo 2020 ricorderemo moltissimi momenti legati alla pandemia e tra questi ci sono gli appelli di febbraio dei sindaci, dei governatori e dei leader politici che invitavano i cittadini a uscire e ad andare nei luoghi di assembramento. Il virus era già arrivato in Italia, dove la gente iniziava ad aver paura. Ma c'erano Nicola Zingaretti, Giorgioe Beppe Sala su tutti a rassicurare organizzando cene e aperitivi. "Sono convinto che un virus non fermerà Bergamo, né oggi né in futuro, e noi che amiamo questa città dobbiamo ridarle presto coraggio e vivacità", scriveva il sindaco di Bergamo a febbraio mentre Zingaretti si faceva ...