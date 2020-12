Sabrina Salerno si prepara alla nevicata con una canotta bagnata e trasparente (Di martedì 29 dicembre 2020) Mentre una forte nevicata si sta abbattendo sull’Italia, Sabrina Salerno è pronta a contrastarla, riportandoci ai momenti caldi estivi ma soprattutto alzando decisamente la temperatura. Se nell’iconico video di “Boys” le sue forme non riuscivano ad essere contenute in un bikini bianco, questa volta la bella cantante punta su una canotta bagnata dello stesso colore che nulla lascia all’immaginazione. “È in arrivo una forte nevicata? Sono prontissima”, ha scritto a commento di uno scatto super hot su Instagram. Sabrina nonostante i 52 anni continua ad incantare i suoi numerosi follower. Décolleté da far girare la testa, bikini o canotte in bella vista, scatti bollenti, fisico statuario da ventenne: sono gli ingredienti con cui la bella cantante negli anni ha conquistato ... Leggi su newscronaca.myblog (Di martedì 29 dicembre 2020) Mentre una fortesi sta abbattendo sull’Italia,è pronta a contrastarla, riportandoci ai momenti caldi estivi ma soprattutto alzando decisamente la temperatura. Se nell’iconico video di “Boys” le sue forme non riuscivano ad essere contenute in un bikini bianco, questa volta la bella cantante punta su unadello stesso colore che nulla lascia all’immaginazione. “È in arrivo una forte? Sono prontissima”, ha scritto a commento di uno scatto super hot su Instagram.nonostante i 52 anni continua ad incantare i suoi numerosi follower. Décolleté da far girare la testa, bikini o canotte in bella vista, scatti bollenti, fisico statuario da ventenne: sono gli ingredienti con cui la bella cantante negli anni ha conquistato ...

