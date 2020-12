Grande Fratello Vip, Pierpaolo Pretelli torna a parlare di Ariadna Romero: "Forse l'ho idealizzata" (Di lunedì 28 dicembre 2020) Pierpaolo Pretelli torna a parlare dei forti sentimenti per Ariadna Romero, messi in crisi dall'attrazione per Giulia Salemi nella Casa del Grande Fratello Vip. Leggi su comingsoon (Di lunedì 28 dicembre 2020)dei forti sentimenti per, messi in crisi dall'attrazione per Giulia Salemi nella Casa delVip.

NicolaPorro : Il regalo di Natale dell'ineffabile Babbo Giuseppi? Il ?????????? ????????????????. Ma in realtà non è proprio così. Ecco perché… - GrandeFratello : Il Natale è sempre più vicino e Grande Fratello regala agli inquilini una serata all’insegna della musica: Arisa sa… - tommyzorzistan : RT @pazzeskamil4no: GRANDE FRATELLO VIP IS THE NEW IL SEGRETO E IO STO SOFFOCANDO #GFVIP - avni00499711 : RT @queenassoluta: Da Grande Fratello a Grande Hermano ed un momento.... ???? #GFVIP - Naomy79302603 : RT @brightmoons94: Non Tommaso che rende il Grande Fratello international parlando in spagnolo #GFVIP -