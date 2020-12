Fabio Volo, la commovente confessione: “L’ho fatto per mio padre” (Di lunedì 28 dicembre 2020) Fabio Volo si è raccontato in una recente intervista, mettendosi a nudo e raccontando anche i momenti più difficili della sua infanzia Si è raccontato ai colleghi del Corriere Della… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 28 dicembre 2020)si è raccontato in una recente intervista, mettendosi a nudo e raccontando anche i momenti più difficili della sua infanzia Si è raccontato ai colleghi del Corriere Della… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it.

Corriere : «Mio padre ha sempre avuto grandi problemi economici, pignoramenti, sono cresciuto dentro questa bolla della povert… - Pino__Merola : Fabio Volo manda un messaggio di pace a Fedez: “Trasformiamo odio in amore” - elvira_serra : RT @graziella_lai: L'intervista a Fabio Volo: «Sono sopravvissuto a me stesso. Il mio più grande successo? Aver pagato i debiti di papà» ht… - Erica90835855 : @rubio_chef Ma Fabio Volo non aveva criticato Fedez? Ma che popolo dalle mille facce di convenienza. - giovannicoviel1 : RT @rubio_chef: Fabio Volo tende la mano a Fedez: «Non ho nulla contro di te, confrontiamoci in diretta Instagram». Magari rimedi pure tu n… -