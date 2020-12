Tragico frontale | manager bresciano muore a pochi giorni da Natale

(Di domenica 27 dicembre 2020) La tragedia si è consumata inattimi, domenica 20 dicembre, a Norwich, in Inghilterra. IlMauro Samarani ha perso la vita in un incidente stradale , avvenuto lungo la A47 tra ...

Ultime Notizie dalla rete : Tragico frontale

BresciaToday

Anche Amazon si unisce al cordoglio per la morte di un suo dipendente, Luca Bonfiglio, 25 anni, di Lodi Vecchio, che è morto venerdì mattina in un frontale tra la sua auto ... mettendo su casa a ...Drammatico incidente questa mattina a Sant’Angelo Lodigiano, in provincia di Lodi, sulla strada statale 235: nello scontro tra ...