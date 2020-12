Tour de Ski 2021 | percorso | orari | date | programma e tv

Leggi su oasport

(Di domenica 27 dicembre 2020) Per la terza volta nella sua storia ilde Ski non si terrà a cavallo di due anni, ma ne ricomprenderà uno solo: dopo il 2015 e 2016, è la volta del, che avrà peraltro uno svolgimento tutto basato su Svizzera e Italia. Nelle due precedenti edizioni in anno singolo, è sempre arrivato un successo norvegese, prima con Petter Northug e poi con Martin Johnsrud Sundby. Questa volta l’evenienza non si ripeterà, in quanto il gruppo norvegese si è interamente chiamato fuori dall’evento a tappe che parte dalla Val Müstair, passa per Dobbiaco e si conclude in Val di Fiemme, con l’apice della scalata del Cermis, là dove una mezz’ora abbondante di fuoco nella neve attende chi è riuscito a restare in gara, o ha deciso di restarvi, fino a quel momento. Se al maschile si prospetta Alexander Bolshunov sopra tutti, in campo femminile l’incertezza, senza Therese ...