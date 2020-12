Vettel: “Le critiche non mi toccano” (Di sabato 26 dicembre 2020) . Queste le dichiarazioni dell’ormai ex pilota della Ferrari rilasciate ai microfoni di Sky Sport in riferimento a quelle che sono state le difficoltà di quest’ultima stagione alla guida della rossa. Proprio sulle critiche ha sottolineato: “Queste cose non mi toccano. Quello passato è stato un anno diverso, e prima L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Vettel fa il punto della sua stagione alla guida della Ferrari Vettel svela il punto debole della Ferrari. Le dichiarazioni Vettel pronto a stupire con l’Aston Martin nel 2021. I saluti alla Ferrari Vettel si esprime su LeClerc, in vista del Gp di Turchia Vettel e il “mistero” del trofeo vinto in Turchia. La conferenza stampa ... Leggi su webmagazine24 (Di sabato 26 dicembre 2020) . Queste le dichiarazioni dell’ormai ex pilota della Ferrari rilasciate ai microfoni di Sky Sport in riferimento a quelle che sono state le difficoltà di quest’ultima stagione alla guida della rossa. Proprio sulleha sottolineato: “Queste cose non mi. Quello passato è stato un anno diverso, e prima L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::fa il punto della sua stagione alla guida della Ferrarisvela il punto debole della Ferrari. Le dichiarazionipronto a stupire con l’Aston Martin nel 2021. I saluti alla Ferrarisi esprime su LeClerc, in vista del Gp di Turchiae il “mistero” del trofeo vinto in Turchia. La conferenza stampa ...

