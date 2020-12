Lasciate perdere le archistar, riscoprite la vera architettura: come quella di Luigi Moretti (Di sabato 26 dicembre 2020) Con i musei chiusi per il Covid-19, visitate la vera architettura, recuperate Luigi Moretti, inventore di linguaggi che seppellisce il petulante autoreferenzialismo delle archistar contemporanee. Se siete rapiti dal formalismo dei “flussi “del museo Maxxi di Roma e dalle balconate curvilinee in vetro e alluminio delle residenze della controversa Citylife a Milano firmate dall’archistar Zaha Hadid, forse non avete ancora visto il complesso termale Bonifacio VIII a Fiuggi: un prodigio di articolazione di spazi e ingegneria, realizzato tra il 1966 e il 1970 dall’architetto romano Luigi Moretti che quest’anno (2020) festeggia il cinquantesimo anno dalla sua costruzione, celebrato dalla Terza edizione di Spazio Moretti, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 26 dicembre 2020) Con i musei chiusi per il Covid-19, visitate la, recuperate, inventore di linguaggi che seppellisce il petulante autoreferenzialismo dellecontemporanee. Se siete rapiti dal formalismo dei “flussi “del museo Maxxi di Roma e dalle balconate curvilinee in vetro e alluminio delle residenze della controversa Citylife a Milano firmate dall’Zaha Hadid, forse non avete ancora visto il complesso termale Bonifacio VIII a Fiuggi: un prodigio di articolazione di spazi e ingegneria, realizzato tra il 1966 e il 1970 dall’architetto romanoche quest’anno (2020) festeggia il cinquantesimo anno dalla sua costruzione, celebrato dalla Terza edizione di Spazio, ...

clikservernet : Lasciate perdere le archistar, riscoprite la vera architettura: come quella di Luigi Moretti - Noovyis : (Lasciate perdere le archistar, riscoprite la vera architettura: come quella di Luigi Moretti) Playhitmusic -… - melarossa151 : @martina_signore @Rosanna32032180 Lasciate perdere i fake lo fanno apposta perché se se questa era vera fan di Giu… - Vale22046 : RT @_bobimamy: Godetevi la compagnia di persone che vogliono il vostro bene: per il resto, per le altre persone, beh..se vi amate, lasciate… - Ada78620092 : RT @MTravanut: Lasciate perdere, se pensate di conoscere ciò che è altro da voi; vi sarà invece possibile, soltanto se saprete togliere la… -

Ultime Notizie dalla rete : Lasciate perdere Lasciate perdere le archistar, riscoprite la vera architettura: come quella di Luigi Moretti Il Fatto Quotidiano Mauro Masi al quarto mandato alla guida di Consap: dopo tre incarichi come ad, sdoppia la carica e diventa “solo” presidente

Di fronte a quella che è a tutti gli effetti una forzatura, però, anche lui ha gettato la spugna, consigliando a Masi di lasciar perdere e godersi la pensione. Già, perché oltre ad aver esaurito i tre ...

Legambiente Nerviano: stop ai botti

Lasciate perdere i botti di fine anno. E' l'appello lanciato da Legambiente Nerviano per ragioni ambientali ed economiche, ...

Di fronte a quella che è a tutti gli effetti una forzatura, però, anche lui ha gettato la spugna, consigliando a Masi di lasciar perdere e godersi la pensione. Già, perché oltre ad aver esaurito i tre ...Lasciate perdere i botti di fine anno. E' l'appello lanciato da Legambiente Nerviano per ragioni ambientali ed economiche, ...