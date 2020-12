Nashville | camper esplode in centro città Messaggio audio avvertiva | «Bomba in 15 minuti»

SkyTG24 : A Nashville, negli USA, è esploso un camper Per la polizia si tratterebbe di un 'atto intenzionale' Gli aggiornamen… - MediasetTgcom24 : Usa, esplode un camper nel centro di Nashville, polizia: 'Intenzionale' #nashville - EEmergenze : Fonti delle forze dell'ordine dicono a CBS News di aver trovato resti umani vicino al sito dell'esplosione a… - giannettimarco : RT @MediasetTgcom24: Usa, esplode un camper nel centro di Nashville, polizia: 'Intenzionale' #nashville - CorriereQ : Esplosione Nashville, da camper audio allerta bomba -

Ultime Notizie dalla rete : Nashville camper

NASHVILLE - Un camper posteggiato nel centro di Nashville è esploso all'alba (alle 6.30 ora locale, 13.30 in Svizzera) in quello che sembra un atto «intenzionale», secondo la polizia della città del ...Dal camper esploso in pieno centro arrivava un messaggio audio registrato che metteva in allerta sulla deflagrazione.