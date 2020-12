Torna la TRUFFA DELLE TELEFONATE MUTE DALLA TUNISIA +21698664007 e simili

Leggi su analisideirischinformatici

(Di giovedì 24 dicembre 2020)la)Attenzione alla. Dopo pochi squilli la chiamata viene interrotta, risultando come “persa”. Lascatta se provate a richiamare per capire di chi si tratta. Si finisce per chiamare un numero a pagamento, in rete si parla di tariffe che possono arrivare anche a 1,50 euro al secondo. Dall’altra parte si sentono rumori indefinibili, o degli squilli. Ovviamente più si resta in attesa più si spende. Come difendersi? Semplice non richiamare ! Non rispondete ...