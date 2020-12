Samantha De Grenet rischia la squalifica al GF Vip: “Io ti uccido…” sul web è sommossa (VIDEO) (Di giovedì 24 dicembre 2020) La lite avvenuta ieri tra Samantha De Grenet e Stefania Orlando al GF Vip potrebbe costare una bella squalifica per la prima. La donna, infatti, dopo lo scontro accesissimo con la coinquilina, si è sfogata con Sonia Lorenzini ed ha pronunciato delle frasi molto gravi. Nello specifico, ha minacciato di uccidere la compagna d’avventura. Gli utenti del web non hanno affatto gradito un simile comportamento, per tale ragione hanno immediatamente chiesto che la concorrente venga buttata fuori dagli autori. Le liti tra Stefania e Samantha al GF Vip Durante la giornata di ieri, Samantha De Grenet e Stefania Orlando si sono duramente scontrate e la prima ha pronunciato delle frasi davvero pesanti per cui potrebbe partire una squalifica dal GF Vip. Nonostante il tentativo di ... Leggi su kontrokultura (Di giovedì 24 dicembre 2020) La lite avvenuta ieri traDee Stefania Orlando al GF Vip potrebbe costare una bellaper la prima. La donna, infatti, dopo lo scontro accesissimo con la coinquilina, si è sfogata con Sonia Lorenzini ed ha pronunciato delle frasi molto gravi. Nello specifico, ha minacciato di uccidere la compagna d’avventura. Gli utenti del web non hanno affatto gradito un simile comportamento, per tale ragione hanno immediatamente chiesto che la concorrente venga buttata fuori dagli autori. Le liti tra Stefania eal GF Vip Durante la giornata di ieri,Dee Stefania Orlando si sono duramente scontrate e la prima ha pronunciato delle frasi davvero pesanti per cui potrebbe partire unadal GF Vip. Nonostante il tentativo di ...

domeniconaso : Samantha De Grenet vergognosamente in difesa di un uomo volgare, sessista e maschilista. #gfvip - anticipazionitv : #gfvip ?? Grande tensione in casa tra Stefania e Samantha...?????? - apathe_tic : RT @lostjnpieces: Non le #rosmello che eleggono capoship Samantha De Grenet, fascista e omofoba. I miei complimenti per l'intelligenza #gfv… - Feffe1992 : RT @lostjnpieces: Non le #rosmello che eleggono capoship Samantha De Grenet, fascista e omofoba. I miei complimenti per l'intelligenza #gfv… - nagia59 : RT @lostjnpieces: Non le #rosmello che eleggono capoship Samantha De Grenet, fascista e omofoba. I miei complimenti per l'intelligenza #gfv… -