Rodrigo De Paul: “Andrò via dall’Udinese nel momento giusto per giocare in Champions” (Di giovedì 24 dicembre 2020) “Voglio sempre di più. Dev’essere pazzesca la sensazione che si prova quando si affronta un quarto o una semifinale di Champions. Sono certo che li giocherò prima o poi, se uno lavora bene riesce a raggiungere i propri obiettivi. Voglio arrivare preparato a quel momento, non voglio forzare nulla, Andrò via da Udine al momento giusto“. L’obiettivo di Rodrigo De Paul è la Champions League ma il suo amore per Udine non cambierà mai. Nel corso di un’intervista a Sky Sport il fantasista argentino ha parlato del suo attaccamento al club friulano. “Udine è una città bellissima, mi ha accolto molto bene, mi ha permesso di realizzare il sogno di andare in Nazionale – ha detto De Paul -. Ho ricevuto tanto sia dalla città sia dal club, mi ... Leggi su sportface (Di giovedì 24 dicembre 2020) “Voglio sempre di più. Dev’essere pazzesca la sensazione che si prova quando si affronta un quarto o una semifinale di. Sono certo che li giocherò prima o poi, se uno lavora bene riesce a raggiungere i propri obiettivi. Voglio arrivare preparato a quel, non voglio forzare nulla,via da Udine al“. L’obiettivo diDeè laLeague ma il suo amore per Udine non cambierà mai. Nel corso di un’intervista a Sky Sport il fantasista argentino ha parlato del suo attaccamento al club friulano. “Udine è una città bellissima, mi ha accolto molto bene, mi ha permesso di realizzare il sogno di andare in Nazionale – ha detto De-. Ho ricevuto tanto sia dalla città sia dal club, mi ...

