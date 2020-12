Decreto Natale, Lamorgese: “Faremo controlli severi” (Di giovedì 24 dicembre 2020) Nell’intervista a Il Giorno, Luciana Lamorgese dichiara tutte le sue intenzioni di usare il pugno di ferro: “Siamo all’apice di una pandemia, per di più con un nuovo ceppo in circolazione, ed è dunque prevedibile che per molti mesi ancora non sarà possibile, né consigliabile, abbassare la guardia”. E poi: “Comprendo che tutti abbiano il desiderio di riunirsi in serenità la sera della Vigilia e il giorno di Natale, ma quest’anno dobbiamo fare un sacrificio per evitare, poi, di dover pagare un prezzo troppo alto nei prossimi mesi“. Sulle autocertificazioni poi precisa: “Saranno oggetto di controllo attento da parte delle forze di polizia che stanno operando con una capillare attività di vigilanza su tutto il territorio nazionale dallo scorso marzo”, sottolinea. Insomma, promette che tutte le autocertificazioni verranno successivamente controllate e, ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 24 dicembre 2020) Nell’intervista a Il Giorno, Lucianadichiara tutte le sue intenzioni di usare il pugno di ferro: “Siamo all’apice di una pandemia, per di più con un nuovo ceppo in circolazione, ed è dunque prevedibile che per molti mesi ancora non sarà possibile, né consigliabile, abbassare la guardia”. E poi: “Comprendo che tutti abbiano il desiderio di riunirsi in serenità la sera della Vigilia e il giorno di, ma quest’anno dobbiamo fare un sacrificio per evitare, poi, di dover pagare un prezzo troppo alto nei prossimi mesi“. Sulle autocertificazioni poi precisa: “Saranno oggetto di controllo attento da parte delle forze di polizia che stanno operando con una capillare attività di vigilanza su tutto il territorio nazionale dallo scorso marzo”, sottolinea. Insomma, promette che tutte le autocertificazioni verranno successivamente controllate e, ...

fattoquotidiano : Decreto Natale, l’Italia in zona rossa: cosa si può fare (e cosa no) oggi 24 dicembre. Visite ai parenti e messe: t… - repubblica : Decreto Natale, oggi l'Italia entra in zona rossa: tutte le regole da seguire [aggiornamento delle 07:22] - ilpost : Il testo del decreto sugli spostamenti a Natale pubblicato nella notte in Gazzetta ufficiale chiarisce che la derog… - QuotidianPost : Decreto Natale, Lamorgese: “Faremo controlli severi” - onlyinthisarea : RT @onlyinthisarea: @FormeMetan @C15H20O6 @SimiWonderland @auroracotedazur @NegronPerdomo @MinervaArmata @Anders967 @Mimaxsata @Fresia07818… -