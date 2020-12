Cadaveri fatti a pezzi in valigia: Elona Kalesha resta in carcere. Ordine del giudice (Di giovedì 24 dicembre 2020) Il gup Angelo Antonio Pezzuti di Firenze ha convalidato il fermo del pm e stabilito la misura della custodia cautelare in carcere per Elona Kalesha, 36 anni, l'ex fidanzata del figlio dei coniugi Pasho, la coppia che scomparve nel 2015 e i cui resti sono stati trovati nei giorni scorsi in valigie abbandonate Leggi su firenzepost (Di giovedì 24 dicembre 2020) Il gup Angelo Antonio Pezzuti di Firenze ha convalidato il fermo del pm e stabilito la misura della custodia cautelare inper, 36 anni, l'ex fidanzata del figlio dei coniugi Pasho, la coppia che scomparve nel 2015 e i cui resti sono stati trovati nei giorni scorsi in valigie abbandonate

