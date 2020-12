Quella terrazza (con vista coca) nasconde una galassia di società (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Alberto Genovese, che oggi è accusato di stupro, aveva un tocco magico per le start-up tecnologiche. E molti suoi guadagni sono «migrati» fuori dall'Italia. Nuovi mostri a Milano. Alberto Genovese è soltanto uno dei tanti personaggi che si muovono in una città dove dove la droga ha preso il posto degli aperitivi e i valori hanno come unico metro il denaro. Per decifrare Alberto Genovese e conoscere i suoi soci offshore, il re Mida delle start-up in carcere con l'accusa di aver seviziato e drogato nella notte del 10 ottobre una ragazza di 18 anni durante una festa nel super attico a Milano, bisogna spingersi in Svizzera, fino a Finstersee, paesino di 394 anime nel Canton Zugo. Nella salita che conduce alla chiesa, allo stesso indirizzo di Sagenmattstrasse, hanno sede due finanziarie chiave nella galassia che orbita intorno all'uomo detenuto a San Vittore. La prima ... Leggi su panorama (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Alberto Genovese, che oggi è accusato di stupro, aveva un tocco magico per le start-up tecnologiche. E molti suoi guadagni sono «migrati» fuori dall'Italia. Nuovi mostri a Milano. Alberto Genovese è soltanto uno dei tanti personaggi che si muovono in una città dove dove la droga ha preso il posto degli aperitivi e i valori hanno come unico metro il denaro. Per decifrare Alberto Genovese e conoscere i suoi soci offshore, il re Mida delle start-up in carcere con l'accusa di aver seviziato e drogato nella notte del 10 ottobre una ragazza di 18 anni durante una festa nel super attico a Milano, bisogna spingersi in Svizzera, fino a Finstersee, paesino di 394 anime nel Canton Zugo. Nella salita che conduce alla chiesa, allo stesso indirizzo di Sagenmattstrasse, hanno sede due finanziarie chiave nellache orbita intorno all'uomo detenuto a San Vittore. La prima ...

