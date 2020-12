Milano, arrestato nonno 53enne: abusava della nipotina neonata (Di mercoledì 23 dicembre 2020) arrestato a Milano un nonno di 53 anni per abusi sulla nipotina neonata. Ad accertare il caso ci ha pensato l’indagine della Polizia Postale. Dopo un’oculata indagine della Polizia Postale, questa mattina le forze dell’ordine hanno arrestato un nonno residente in provincia di Milano. L’uomo aveva 53 anni ed è accusato di aver abusato della L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 23 dicembre 2020)undi 53 anni per abusi sulla. Ad accertare il caso ci ha pensato l’indaginePolizia Postale. Dopo un’oculata indaginePolizia Postale, questa mattina le forze dell’ordine hannounresidente in provincia di. L’uomo aveva 53 anni ed è accusato di aver abusatoL'articolo proviene da Inews.it.

Arrestato a Milano un nonno di 53 anni per abusi sulla nipotina neonata. Ad accertare il caso ci ha pensato l'indagine della Polizia Postale.

Nonno abusava della nipotina, le immagini online: arrestato

Per questo un uomo di 53 anni residente on Lombardia è stato arrestato dagli agenti della Polizia postale di Milano. Ne dà notizia l’Ansa. L’indagine, coordinata dalla procura milanese ...

Per questo un uomo di 53 anni residente on Lombardia è stato arrestato dagli agenti della Polizia postale di Milano. Ne dà notizia l'Ansa. L'indagine, coordinata dalla procura milanese ...