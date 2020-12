Decreti Ristori, focus UPB su complesso misure (Di mercoledì 23 dicembre 2020) (Teleborsa) – “Nel complesso, i Decreti Ristori comportano un peggioramento dell’indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche di 13,4 miliardi nel 2020 (pari a 0,8 punti percentuali del PIL) mentre hanno un impatto appena positivo o nullo negli anni successivi”. E’ quanto rileva l’Ufficio Parlamentare di Bilancio (UPB) nel focus “Il quadro d’assieme dei Decreti Ristori” che analizza il complesso di misure previste dai vari Decreti Ristori. La recrudescenza della pandemia – si legge – “a partire dalla fine dell’estate ha infatti richiesto misure urgenti per contenere i contagi e gestire l’emergenza (i vari DPCM che si sono succeduti dal 13 ottobre) assieme a interventi per sostenere il reddito di ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 23 dicembre 2020) (Teleborsa) – “Nel, icomportano un peggioramento dell’indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche di 13,4 miliardi nel 2020 (pari a 0,8 punti percentuali del PIL) mentre hanno un impatto appena positivo o nullo negli anni successivi”. E’ quanto rileva l’Ufficio Parlamentare di Bilancio (UPB) nel“Il quadro d’assieme dei” che analizza ildipreviste dai vari. La recrudescenza della pandemia – si legge – “a partire dalla fine dell’estate ha infatti richiestourgenti per contenere i contagi e gestire l’emergenza (i vari DPCM che si sono succeduti dal 13 ottobre) assieme a interventi per sostenere il reddito di ...

