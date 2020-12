Verifica, scompare la task force sul Recovery. Ma Renzi rilancia: «La palla è in mano a Conte» (Di martedì 22 dicembre 2020) Prendere tempo e procedere a piccoli passi. Da mano di poker, la Verifica imposta da Matteo Renzi diventa partita a scacchi. Con un primo risultato leggibile nel giorno dell’incontro tra Conte e la delegazione di Italia Viva: la task force sul Recovery Fund è scomparsa. Ma non finisce qui. «Ci siamo presi qualche ora, Iv preparerà un suo documento sul Recovery che darà a Conte», fa infatti sapere la capodelegazione Teresa Bellanova uscendo da Palazzo Chigi. Ore necessarie a Renzi per capire quanto ancora può tendere la corda senza farla spezzare. Anche per questo ha messo la Bellanova nei panni del poliziotto buono, e se stesso in quelli del cattivo. E così, mentre la ministra usa toni più concilianti verso il premier, ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 22 dicembre 2020) Prendere tempo e procedere a piccoli passi. Dadi poker, laimposta da Matteodiventa partita a scacchi. Con un primo risultato leggibile nel giorno dell’incontro trae la delegazione di Italia Viva: lasulFund è scomparsa. Ma non finisce qui. «Ci siamo presi qualche ora, Iv preparerà un suo documento sulche darà a», fa infatti sapere la capodelegazione Teresa Bellanova uscendo da Palazzo Chigi. Ore necessarie aper capire quanto ancora può tendere la corda senza farla spezzare. Anche per questo ha messo la Bellanova nei panni del poliziotto buono, e se stesso in quelli del cattivo. E così, mentre la ministra usa toni più concilianti verso il premier, ...

