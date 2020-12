Pordenone-Cremonese 1-2 | Tabellino e pagelle | Highlights | Classifica

(Di martedì 22 dicembre 2020) Lasi sblocca fuori casa: primo successo lontano dallo Zini per la squadra di Bisoli,– che era imbattuto al Teghil – sconfitto 2-1. Nella ripresa le reti: apre Celar, pareggio friulano di Falasco, gol decisivo di Ciofani nel finale. Lasi sblocca al Teghil di Lignano Sabbiadoro, dove trova la prima L'articolo1-2proviene da www.meteoweek.com.

SoyCalcio_ : ?? FINALES #SerieB ?? Cittadella 1-0 Frosinone ?? Cosenza 0-0 Venezia ?? Pescara 1-1 Brescia ?? ?? Monza 2-0 Ascoli ?? P… - tabellamercatob : 14^ giornata #SerieB Finali delle otto gare delle 19.00 Vittorie per #Cittadella #Spal #monza e della #Cremonese a… - Gazzetta_it : Risultato finale, Pordenone-Cremonese 1-2 - mike_naples26 : Presa Pescara Brescia, Pordenone Cremonese (pazza) e il Chievo la pareggia all'ultimo - palpitesfutbol : GOOL DO(A) Cremonese! Pordenone [1] x [2] Cremonese Campeonato Italiano 2ª - 2020/2021 - 14ª Rodada 88 minuto(s) -

Ultime Notizie dalla rete : Pordenone Cremonese

Al Tombolato e al Mazza finisce 1-0 per i veneti e i ferraresi, in gol rispettivamente con Ogunseye e Strefezza. I brianzoli battono 2-0 l'Ascoli ...Vince la Cremonese 2-1 grazie al gol seganto a un minuto dalla fine da Ciofani. Ospiti in vantaggio con Celar, Falasco riequilibra la sfida pochi minuti dopo. Decide il gol dell'ex Frosinone, ...