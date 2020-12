Coronavirus | Babbo Natale e il messaggio contro i no-vax | ' a 1 750 anni mi vaccinerei'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 22 dicembre 2020) Milano 22 dic. (Adnkronos Salute) - Dopo Gandalf, lo stregone dalla lunga barba bianca protagonista del fantasy 'Il Signore degli Anelli',. Il vecchietto più amato dei bimbi sarebbe il 'testimonial' perfetto per il vaccino anti Covid. Età "1.750, anno più, anno meno". Ma si sottoporrebbe all'iniezione scudo? "Me lo stanno chiedendo in tanti. Non avrei nessuna difficoltà a fare il vaccino, anche perché dalle parti mie non ci sarebbe neanche il problema della conservazione: alcuni vaccini" hanno bisogno di "temperature polari". Suonerebbero più o meno così le risposte dell'originale Santa Claus, 'arruolato' per un'intervista immaginaria dal portale anti fake news della Federazione degli Ordini medici (Fnomceo) per spiegare ai più piccoli l'importanza dell'iniezione scudoCovid-19, ma anche delle ...