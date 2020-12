Chadwick Boseman continuerà a vivere nella serie Marvel What If…? (Di martedì 22 dicembre 2020) https://www.youtube.com/watch?v=4iLVoEg9aLk Quando un attore di grande talento e umanità scompare, quasi non ci si vuole arrendere all’idea di non poterlo più veder recitare. È sicuramente il caso di Chadwick Boseman, morto ad agosto a soli 44 anni per un cancro al pancreas che aveva tenuto nascosti a tutti. Nei giorni scorsi abbiamo avuto la certezza da parte di Marvel Studios che il personaggio che l’ha reso universalmente noto, il re T’Challa di Black Panther, non sarà interpretato da un collega nel sequel che arriverà nel 2022: il ruolo è insostituibile e il suo mantello passerà simbolicamente a un altro. Ma mentre possiamo ammirarlo nell’ultima parte in Ma Rainey’s Black Bottom, disponibile dal 18 dicembre su Netflix, arriva in queste ore una notizia che porterà avanti ancora un po’ più a lungo la sua eredità. È stato rivelato, ... Leggi su wired (Di martedì 22 dicembre 2020) https://www.youtube.com/watch?v=4iLVoEg9aLk Quando un attore di grande talento e umanità scompare, quasi non ci si vuole arrendere all’idea di non poterlo più veder recitare. È sicuramente il caso di, morto ad agosto a soli 44 anni per un cancro al pancreas che aveva tenuto nascosti a tutti. Nei giorni scorsi abbiamo avuto la certezza da parte diStudios che il personaggio che l’ha reso universalmente noto, il re T’Challa di Black Panther, non sarà interpretato da un collega nel sequel che arriverà nel 2022: il ruolo è insostituibile e il suo mantello passerà simbolicamente a un altro. Ma mentre possiamo ammirarlo nell’ultima parte in Ma Rainey’s Black Bottom, disponibile dal 18 dicembre su Netflix, arriva in queste ore una notizia che porterà avanti ancora un po’ più a lungo la sua eredità. È stato rivelato, ...

