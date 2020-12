Sampdoria | Ferrero | “Ranieri non si tocca | ecco la verità Roma? Sarà un piacere batterli | Fonseca poi…”

Leggi su mediagol

(Di martedì 22 dicembre 2020) Una rondine non fa primavera: siamo tutti contenti quando si vince scontenti quando si perde.Così Massimo, patron dellaintervenuto in esclusiva ai microfoni di TMW Radio. Argomento centrale della sua intervista è stato, tra gli altri, il rendimento della compagine blucerchiata fino a questo punto della stagione.le parole di: "È un campionato davvero molto difficile, è una guerra. Non c'è la solita Juve a comandare, il Milan ha fatto una bella squadra, l'Inter deve vincere qualcosa. E poi c'è un bel Benevento, il Crotone è molto organizzato. Purtroppo è un campionato senza pubblico, è un'angoscia viverlo così: non vedo l'ora che torni la gente allo stadio. I calciatori sono super controllati ma è dura andare avanti così".-Crotone, il siparietto a Sky tra ...