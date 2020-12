Natale: da chi andiamo a pranzo o a cena sono fatti nostri (Di lunedì 21 dicembre 2020) Autocertificazione sempre. Nelle abitazioni degli altri solo in due e non più di una volta al giorno. Queste le basi da imparare a memoria. Nei giorni “rossi” della vacanze di Natale (24,25,26,27 e 31 dicembre,1,2,3,5,6 gennaio) la stretta della visita ai familiari è stata allargata, ma con due obblighi: il documento che giustifica il movimento e il numero delle volte che ci muoviamo da casa in quei giorni: una volta, non di più. Vediamo meglio. Leggi su vanityfair (Di lunedì 21 dicembre 2020) Autocertificazione sempre. Nelle abitazioni degli altri solo in due e non più di una volta al giorno. Queste le basi da imparare a memoria. Nei giorni “rossi” della vacanze di Natale (24,25,26,27 e 31 dicembre,1,2,3,5,6 gennaio) la stretta della visita ai familiari è stata allargata, ma con due obblighi: il documento che giustifica il movimento e il numero delle volte che ci muoviamo da casa in quei giorni: una volta, non di più. Vediamo meglio.

Ultime Notizie dalla rete : Natale chi Nel Decreto Natale contributi ai ristoratori: a chi spettano e come riceverli BergamoNews.it Natale: da chi andiamo a pranzo o a cena sono fatti nostri

Per muoversi nei giorni festivi e prefestivi in cui l’Italia è zona rossa occorre sempre giustificare lo spostamento. Ma per la legge sulla privacy, non si dovrà indicare il nome delle persone da cui ...

