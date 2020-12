Il Natale di Fuoriporta

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Il mare adi Finale Ligure, Gerace tra i borghi più belli della Calabria con l’aitante Ruggero il Normanno. Greccio, patria del Presepe, Portobuffolè, la bomboniera medievale del Veneto Orientale, Alatri e le sue mura ciclopiche per un2.0. Sassoferrato tra miniere, templari e pinacoteche per unmarchigiano frizzantissimo, la Liguria, dove Pietra Ligure si illumina di migliaia di Led per “di luci – Luci della Liguria”. Santa Fiora, alle pendici del Monte Amiata, noto come paese dell’acqua e della musica, è il luogo dove bellezza e arte si incontrano in un tutt’uno ae non solo. E per finire Castro de Volsci, il paese di Nino Manfredi, il “balcone della Ciociaria” un paesaggio fiabesco tra le nuvole che camminano basse” accanto a voi. Finale Ligure La fredda ...