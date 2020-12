Decreto 18 dicembre | le Faq del governo sul Natale 2020 | chi si potrà spostare tra regioni e comuni dal 21 dicembre al 6 gennaio

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Durante le feste sarà consentito andare a trovare amici o parenti? In quanti ci si? Si può far visita ai genitori in un'altra regione? Le risposte alle domande frequenti sul sito di ...

ilpost : Il testo del decreto sugli spostamenti a Natale pubblicato nella notte in Gazzetta ufficiale chiarisce che la derog… - borghi_claudio : Alberto Bagnai Dichiarazione Su Decreto Matriosca 15 Dicembre 2020 - RegLombardia : #Covid19 Leggi le misure del Decreto Natale del Governo (172/2020) valide su tutto il territorio nazionale dal 24… - AISC2016 : 18 DICEMBRE 2020_DECRETO LEGGE NATALE_MISURE ANTI COVID - liughez98 : @pierozucca87 @RDS_official @rossbrescia Tutti gli altri giornali dicono che si può , fai comunque sempre riferimen… -

Ultime Notizie dalla rete : Decreto dicembre

ANCI LOMBARDIA

Pubblicati da Palazzo Chigi tutti i chiarimenti sul decreto legge che ha imposto le restrizioni dal 24 dicembre al 6 gennaio per contrastare il virus. Cosa si può fare e come e in quali giorni nel ...La stretta prevista dal Dpcm del 3 dicembre: dal 21 del mese al 6 gennaio sono vietati gli spostamenti in entrata e in uscita fra i territori delle diverse regioni o province autonome, salvo per compr ...