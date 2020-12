GF Vip | la crisi di Tommaso Zorzi | l’uscita dalla Casa | poi la decisione

Leggi su thesocialpost

(Di domenica 20 dicembre 2020)ha mandato inladel Grande Fratello Vip dopo la suadi abbandonare il reality. L’influencer dopo la puntata di venerdì ha avuto momenti difficili, in cui ha riflettuto sulla sua permanenza che non riteneva di poter più sopportare. Immediata la mobilitazione degli altri coinquilini, che si sono subito spesi per convincerea restare. Dopo molte pressioni e qualche crollo, il gieffino ha deciso che continuerà il suo percorso. Ladisperata per l’abbandono diMomenti da far tremare i polsi al Grande Fratello Vip, dopo ladidi abbandonare il reality. A prenderla malissimo sono state specialmente ...