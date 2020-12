Covid e Rsa: «Il virus non si combatte con reclusione degli anziani e lockdown». Lettera aperta di un medico a Firenze Post (Di domenica 20 dicembre 2020) Il dramma degli anziani, colpiti da Covid, e chiusi nelle Rsa: senza poter vedere nessun familiare. Destinati a chiudere l'esistenza senza un sorriso, senza una frase, senza una carezza. Ma anche la potenza del virus, che ha fatto gli stessi danni sia in Svezia, dove si è fatto poco per combatterlo, sia in Italia e in altri Paesi europei dove si è fatto lockdown e si è ucciso l'economia e fatto soffrire le persone. Sono questi i contenuti dell'accorata Lettera che il dottor Alberto Pupi, medico in pensione, ha inviato a Firenze Post Leggi su firenzepost (Di domenica 20 dicembre 2020) Il dramma, colpiti da, e chiusi nelle Rsa: senza poter vedere nessun familiare. Destinati a chiudere l'esistenza senza un sorriso, senza una frase, senza una carezza. Ma anche la potenza del, che ha fatto gli stessi danni sia in Svezia, dove si è fatto poco perrlo, sia in Italia e in altri Paesi europei dove si è fattoe si è ucciso l'economia e fatto soffrire le persone. Sono questi i contenuti dell'accoratache il dottor Alberto Pupi,in pensione, ha inviato a

